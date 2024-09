Pol Fernández, do Boca Juniors, assina pré-contrato com o Fortaleza para 2025

As negociações estavam em curso desde agosto, conforme revelado pelo Esportes O POVO. O meio-campista, inclusive, chegou a ser alvo do São Paulo, mas foi o Fortaleza quem conseguiu acertar com o atleta

Em meio à disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, com o Fortaleza disputando o título com Botafogo, Palmeiras e Flamengo, a diretoria do Leão do Pici começou a reforçar o elenco para a próxima temporada. O volante Pol Fernández, do Boca Juniors, assinou pré-contrato com o Tricolor de Aço e defenderá o clube cearense a partir de janeiro de 2025.

As negociações estavam em curso desde agosto, conforme revelado pelo Esportes O POVO. O meio-campista, inclusive, chegou a ser alvo do São Paulo, mas foi o Fortaleza quem conseguiu acertar com o atleta. De acordo com o jornalista argentino César Luis Merlo, Pol Fernández chegará a equipe leonina no dia 1° de janeiro, como agente livre.

O Fortaleza será o segundo clube estrangeiro da carreira do meio-campista de 32 anos. Em 2019 e 2021, atuou pelo Cruz Azul, do México. Revelado pelo Boca Juniors, tem passagens ainda pelo Rosario Central, Atlético Rafaela, Godoy Cruz e Racing, da Argentina.