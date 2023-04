Tiradentes terá percentual em futura venda de Hércules, do Fortaleza; entenda

Tigre da PM entra em acordo com Atlético-CE na Justiça e passa a ser dono de 20% dos direitos econômicos do volante do Leão, que está na mira do Flamengo

Cobiçado no mercado da bola, sobretudo pelo Flamengo, o volante piauiense Hércules, do Fortaleza, deve gerar uma das principais vendas da história do futebol nordestino. O Esportes O POVO apurou que após longa disputa judicial, o Tiradentes, clube da Segunda Divisão do Campeonato Cearense, entrou em acordo com o Atlético-CE e também terá direito a um percentual de uma futura negociação do jogador.

A partir de agora, a divisão dos direitos econômicos do jogador passa a ser a seguinte:

50% do Fortaleza



30% do Atlético-CE



20% do Tiradentes

Hércules tem contrato com o Leão até o final de 2026, com multa rescisória de 10 milhões de euros (R$ 54,2 milhões na cotação atual). O Tricolor quer 4 milhões de dólares (R$ 19,7 milhões na cotação atual) para negociar 65% do camisa 35.

Anteriormente, a Águia da Precabura também era dona de 50% do volante de 22 anos. O acerto com o Fortaleza, inclusive, prevê que uma venda seja dividida igualmente entre as duas partes — no caso dos 65%, seriam 32,5% para cada. Agora, com o acordo na Justiça, o clube da Lagoa Redonda também terá de ratear o montante com o Tigre.

O Flamengo tem conversas em andamento com o clube do Pici e pode apresentar proposta antes do encerramento da janela de transferências domésticas, no próximo dia 20. Caso o Rubro-Negro não chegue às cifras, há a possibilidade de venda no meio do ano para clubes do exterior, que também monitoram Hércules.

Atlético-CE x Tiradentes na Justiça

Em junho de 2022, o Tiradentes, que está na Série B do Estadual, foi à Justiça Comum protestar por 30% dos direitos econômicos de Hércules. O clube alegava que contratou Hércules aos 17 anos, já com vínculo profissional, e que aceitou negociá-lo com o Atlético-CE em setembro de 2019, assegurando este percentual.

Ari é dono do Atlético-CE e empresário de Hércules (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)



Após a venda do volante para o Fortaleza, o Tiradentes passou a cobrar a Águia por uma fatia da negociação de 50% por R$ 250 mil. O Atlético, por sua vez, dizia na ação que não havia contrato assinado entre Hércules e o Tigre e nem registro na carteira de trabalho do jogador. Diversos documentos, áudios e comunicações entre as partes foram anexadas no processo nos últimos meses.

Por fim, na última quinta-feira, 6, Tiradentes e Atlético entraram em consenso, e o juiz Zanilton Batista de Medeiros, da 39ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, homologou o acordo: a Águia da Precabura cedeu 20% dos direitos econômicos do atleta para o Tigre da PM e permanece com 30%.

O acerto entre os clubes também estabelece que o Atlético pagará R$ 98.331,75 ao Tiradentes ainda pela venda de metade dos direitos para o Fortaleza. O montante, porém, só será repassado quando houver uma nova transferência do atleta, ou seja, do Tricolor do Pici para outro clube.

A trajetória de Hércules

Com passagens por Tiradentes, Crato e Atlético-CE antes de chegar ao Pici, Hércules foi contratado pelo Fortaleza para o time de aspirantes e foi integrado ao elenco profissional em 2022. No total, já disputou 69 partidas, marcou 11 gols, deu duas assistências e conquistou três títulos: Campeonato Cearense duas vezes (2022 e 2023) e Copa do Nordeste (2022).

