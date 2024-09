Sasha ressalta resiliência do time e não descarta classificação: "A gente acredita"

A derrota do Fortaleza para o Corinthians por 2 a 0 na noite de ontem, na Arena Castelão, no primeiro duelo ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, complicou a situação do Tricolor do Pici para o jogo de volta, na Neo Química Arena, na próxima terça, 24.

Invencibilidade como mandante perdida

A derrota do Tricolor do Pici para o Timão pôs fim a uma sequência de 21 jogos invictos do Fortaleza como mandante – eram 16 vitórias e cinco empates. O último revés do Leão havia sido em março deste ano, para o Vitória, na Copa do Nordeste. Naquela partida, o Fortaleza foi superado por 1 a 0

A partir deste jogo, o Tricolor do Pici entrou em uma fase dominante como mandante pelas competições que jogou desde então – Campeonato Cearense, Sul-Americana, Copa do Brasil e Série A – e só voltou a perder na noite de ontem, quase seis meses depois.