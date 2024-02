Fortaleza busca dois reforços antes do fim da janela e de julgamento do caso Lucero

Leão do Pici segue no mercado da bola, quer contratar um lateral-esquerdo e um atacante e tem prazo até 7 de março

Em meio às consequências — dentro e fora de campo — do atentado em Pernambuco que deixou seis jogadores feridos, o Fortaleza aos poucos volta as atenções para o futebol e ainda quer se reforçar no mercado da bola nos próximos dias. O Leão mira mais duas contratações antes do fim da janela de transferências e do julgamento do "caso Lucero", apurou o Esportes O POVO.

O clube do Pici deseja um lateral-esquerdo e um atacante para agregar ao elenco de Juan Pablo Vojvoda. O alvo para o setor ofensivo, inclusive, já está definido: o chileno Eduardo Vargas, do Atlético-MG. O jogador de 34 anos é visto como opção para disputar posição com Lucero e Thiago Galhardo no posto de referência do ataque.

Já a lateral tem Bruno Pacheco — que atualmente se recupera de fratura na mão — como titular absoluto, mas Gonzalo Escobar foi quem sofreu ferimentos mais graves no atentado de torcedores do Sport e demandará maior cuidado na recuperação: o argentino precisou de 13 pontos no rosto e sofreu trauma cranioencefálico devido a uma pedrada. No começo do ano, o Fortaleza chegou a negociar com o cearense Felipe Jonatan, mas não chegou a um acordo com o Santos.