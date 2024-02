Jovem se apresenta à Polícia e assume autoria de uma das pedradas em atentado ao Fortaleza

Ônibus que transportava jogadores do Fortaleza foi atingido por pedras e bomba jogadas por torcedores do Sport após empate entre as equipes, na última quinta-feira, 22

Um jovem de 19 anos se apresentou nesta segunda-feira, 26, na Coordenação de Operações e Recursos Especiais da Polícia Civil de Pernambuco para assumir a autoria de uma das pedradas que atingiu o ônibus do Fortaleza em atentado ocorrido na última quinta, 22. Após o empate do Tricolor do Pici diante do Sport, o veículo que transportava a delegação do clube foi atingido por pedras e bomba a caminho do Recife. A ocorrência deixou seis atletas do Leão do Pici feridos.

Em depoimento de cerca de 40 anos, na companhia do advogado, o homem relatou que teria entrado em um ônibus fretado por outros torcedores pela ausência de transporte coletivo após o empate entre os times. No trajeto para casa, o veículo teria parado para prestar auxílio a um outro ônibus, de torcida organizada, que estaria com defeito e, enquanto recebia ajuda, organizada teria sido avisada que um veículo de grupo rival estaria se aproximando deles.

Com a informação, o grupo teria se munido de pedras e, quando um ônibus se aproximou, foi atingido pelas janelas, que foram quebradas. O ônibus se tratava, no entanto, da delegação do Fortaleza e não de qualquer torcida organizada.