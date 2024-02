Médico do Fortaleza revela perda transitória de consciência de Escobar: "Está bem abalado"

Principal atingido no atentado ao ônibus do Fortaleza, o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar sofreu perda transitória de consciência após o ocorrido. A informação foi dada pelo Diretor de Saúde e Perfomance do clube, Dr. Cláudio Maurício, em entrevista à TV Leão, canal oficial do time no Youtube, nesta sexta-feira, 23.

"O Gonzalo Escobar foi o mais machucado fisicamente. Ele teve, além dos cortes na face e na boca, um trauma cranioencefálico. Não sabemos explicar se foi decorrente dos fragmentos da bomba ou pedra. Teve perda transitória de consciência, inclusive deu entrada no hospital inicialmente ficando na UTI. Teve esse primeiro suporte da UTI até ficar um pouco mais consciente", revelou.