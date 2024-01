Fortaleza e Santos encerram negociação e Felipe Jonatan fica no Peixe para 2024

Felipe Jonatan retornou a Santos na última semana, após reunir-se com Boeck e Júlio Manso, representantes do Fortaleza, em um restaurante da capital cearense, para tratar sobre o negócio entre Leão e Peixe

A negociação entre Fortaleza e Santos pelo lateral-esquerdo Felipe Jonatan não está mais em curso, conforme revelado pelo coordenador técnico do clube paulista, Alexandre Gallo, nesta segunda-feira, 8, em entrevista ao canal oficial do Alvinegro Praiano no YouTube. De acordo com o dirigente, o atleta está no planejamento do time em 2024, sendo uma das opções para o técnico Fábio Carille nas disputas do Campeonato Estadual e da Série B do Brasileiro.

“Não existe mais negociação com o Fortaleza. A permanência vai acontecer, é um fato para a gente, para ele e para o representante”, disse Gallo.

Felipe Jonatan retornou a Santos na última semana, após reunir-se com Marcelo Boeck e Júlio Manso, representantes do Fortaleza, em um restaurante da capital cearense, para tratar sobre o negócio entre Leão do Pici e Peixe. A reapresentação do clube paulista aconteceu no sábado, 6, e o lateral-esquerdo participou das atividades.