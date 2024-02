Recém-operado após atentado, Titi retorna ao Pici e cobra autoridades

Um dos feridos no atentado ao ônibus do Fortaleza, o zagueiro Titi retornou ao Pici, sede do clube, nesta segunda-feira, 26, após passar por um procedimento cirúrgico para a retirada de estilhaços de vidro na panturrilha. Na oportunidade, o defensor agradeceu o apoio da torcida neste momento e celebrou a volta ao convívio do time.

"Primeiro quero agradecer a toda nação tricolor, funcionários, presidente e a todos que tiraram um pouco do seu tempo para mandar uma mensagem de apoio neste momento tão difícil. Fico feliz de poder retornar, de estar no convívio de amigos e de pessoas queridas. Gratidão a Deus e a Nossa Senhora que nos livraram de algo muito grave", disse.