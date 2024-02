Fortaleza tenta contratação do atacante Eduardo Vargas, do Atlético-MG

Tricolor quer reforçar o setor ofensivo antes do fim da janela de transferências e retoma interesse no experiente chileno, que recebeu novo voto de confiança de Felipão no Galo

A nove dias do fechamento da primeira janela de transferências do futebol brasileiro, o Fortaleza quer reforçar o setor ofensivo do elenco de Juan Pablo Vojvoda. O Esportes O POVO apurou que o clube do Pici retomou o interesse no experiente atacante chileno Eduardo Vargas, do Atlético-MG, e tenta concretizar a contratação nos próximos dias.

O nome do camisa 11 do Galo já estava no radar tricolor desde o mês passado, mas sem avanço nas conversas à época. O contrato de Vargas com o clube mineiro tem duração até dezembro deste ano, o que pode facilitar um acordo entre as equipes para a liberação.

O departamento de futebol do Leão avaliou o desempenho das peças de ataque do grupo nos nove primeiros jogos da temporada, prevê maiores dificuldades nas próximas competições (Copa do Brasil, Sul-Americana e Série A) e entende que precisa de mais uma peça.