Corte Arbitral agenda audiências do 'Caso Lucero' para março de 2024; veja datas

Conforme divulgou o CAS, acontecerão três audiências nos dois dias agendados. A primeira será realizada com Lucero, Colo-Colo e FIFA e a segunda com Fortaleza, Colo-Colo e FIFA. Já a última envolverá Colo-Colo, Fortaleza e Lucero.

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) agendou as datas das audiências do 'Caso Lucero' para 14 e 15 de março de 2024. No caso, estão envolvidos Fortaleza, Colo-Colo-CHI e o próprio atacante argentino.

Relembre o imbróglio envolvendo Lucero, Fortaleza e Colo-Colo

No dia 8 de agosto deste ano, o Tribunal de Demandas da Fifa emitiu uma decisão, de efeito imediato, que suspendia o atacante Juan Martín Lucero por quatro meses e aplicava uma punição que impedia o Fortaleza de registrar novos atletas, ou seja, contratar, pelo período de um ano (duas janelas de transferências).

Ao analisar o caso envolvendo a polêmica saída de Lucero do Colo-Colo (Chile), a Fifa considerou que o Fortaleza induziu o atleta a quebrar contrato com o time chileno e que o clube cearense não apresentou evidências suficientes para provar o contrário. Com esta justificativa, a entidade máxima do futebol mundial puniu o Leão com um ano sem poder contratar jogadores.



Em abril deste ano, o Colo-Colo entrou com uma ação na Fifa com os seguintes pedidos: Lucero e Fortaleza pagarem, juntos, cerca de US$ 2 milhões e a suspensão do jogador de quatro a seis meses do futebol. A entidade aceitou parcialmente o pedido e aplicou as punições citadas neste texto.

Nove dias depois da notificação da punição, ou seja, no dia 17 de agosto, o Fortaleza conseguiu um efeito suspensivo junto ao Tribunal de Demandas da Fifa e Lucero pôde voltar a atuar normalmente pelo clube durante a temporada. Enquanto esteve suspenso, o camisa 9 perdeu apenas duas partidas do Tricolor e retornou contra o Internacional, pela 20ª rodada do Brasileirão.

Há duas semanas, o Fortaleza informou que a Corte Arbitral do Esporte (CAS) suspendeu todos os efeitos da decisão do Tribunal de Demandas da FIFA, que havia aplicado um TransferBan ao clube cearense. Dessa maneira, o Leão do Pici ficou totalmente livre para realizar novas contratações nas próximas janelas de transferências.