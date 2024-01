Fortaleza mantém interesse e avança em conversas com Felipe Jonatan

Tricolor quer contratar o lateral-esquerdo cearense para a temporada 2024 e segue em tratativas. Defensor almoçou com dirigentes do Leão nesta quinta-feira, 4

De férias em Fortaleza, Felipe Jonatan pode nem retornar a Santos para a temporada 2024. O Esportes O POVO apurou que o Leão do Pici segue interessado em contratar o lateral-esquerdo e tem avançado nas conversas com o estafe do defensor e com o Peixe, clube com o qual o jogador cearense de 25 anos tem contrato até fevereiro de 2025.

O Tricolor já conta com Bruno Pacheco e Gonzalo Escobar como opções para a lateral. No entanto, o interesse demonstrado pelo São Paulo pelo camisa 6, titular absoluto na temporada passada, ligou o sinal de alerta para a eventual necessidade de reposição no setor. Além disso, o rebaixamento do Santos — e, consequentemente, a situação financeira — e o curto período restante de contrato são vistos como trunfo nas tratativas.

Revelado pelo Ceará, Felipe Jonatan está no clube paulista desde 2019, quando foi comprado por R$ 6 milhões, e já disputou 197 jogos. No ano passado, porém, sofreu grave lesão no joelho esquerdo em abril e atuou apenas nove vezes. Para a nova temporada, o Peixe contratou o lateral-esquerdo Jorge.