Fortaleza anuncia contratação do volante Matheus Rossetto

Visando qualificar seu meio de campo para a temporada de 2024, o Fortaleza anunciou a contratação do volante Matheus Rossetto. O atleta ingressa sem custos ao escrete vermelho-azul-e-branco e com contrato até o fim do ano, que pode ser estendido por mais dois anos.

O atleta retorna ao Brasil após quatro temporadas atuando na Major League Soccer (MLS), onde defendeu o Atlanta United. No clube estadunidense, Rossetto atuou em 34 jogos, nos quais anotou um tento e contribuiu com uma assistência na última temporada.

O meio-campista teve boa passagem pelo Athletico Paranaense, onde conquistou Copa do Brasil e Sul-Americana. No Furacão. foram 112 jogos disputados, com nove gols marcados e seis assistências.