Matheus Rosseto exalta torcida e recepção no Fortaleza: "Aqui é uma família"

Volante Matheus Rosseto acertou com o Fortaleza após 4 anos nos Estados Unidos Crédito: Viktor Araújo/Fortaleza EC

Recém-contratado pelo Fortaleza, Matheus Rosseto falou pela primeira vez como jogador do Tricolor em entrevista ao canal do clube no Youtube. O volante de 27 anos comentou sobre a recepção do elenco, o carinho da torcida e o retorno ao futebol brasileiro para vestir a camisa do Leão. "É muito bom poder voltar para o país de onde você veio. Estou muito feliz com essa volta depois de 4 anos, ainda mais para o Fortaleza, clube que a cada ano que se passa cresce mais. Fiquei muito feliz por esse convite para participar desse projeto", afirmou Rosseto. Cria das categorias de base do Athletico-PR, onde conquistou a Copa do Brasil e a Sul-Americana no profissional da equipe paranaense, o meio-campista estava desde 2020 no Atlanta United, dos Estados Unidos.