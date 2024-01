Fim da novela: Fortaleza acerta venda do volante Caio Alexandre para o Bahia

O camisa 8 encerra a passagem pelo Pici com um total de 77 jogos disputados, seis gols marcados e seis assistências. O meio-campista de 24 anos, que chegou ao Tricolor no segundo semestre de 2022, conquistou o inédito pentacampeonato estadual e participou da campanha do vice na Sul-Americana, em que foi um dos destaques do time de Juan Pablo Vojvoda.

A principal novela recente do futebol cearense , que se arrastava desde os últimos meses de 2023, enfim teve um desfecho. O Fortaleza acertou a venda do volante Caio Alexandre para o Bahia. Os clubes finalizaram a transação neste domingo, 14, e o jogador já está de malas prontas para viajar para Manchester, na Inglaterra, onde seu novo clube realiza parte da pré-temporada.

Pelo desempenho em campo e pela rápida identificação com o clube, externalizada com constantes declarações de felicidade e desejo de permanência, Caio Alexandre virou xodó da torcida — principalmente após a criação do bordão "É o Laion, não tem jeito".

Com ambas as partes satisfeitas na relação, o Fortaleza viu o volante atingir a meta de jogos que acionava a cláusula de obrigação de compra junto ao Vancouver Whitecaps, do Canadá, e efetuou a aquisição: 2,5 milhões de dólares (R$ 12,1 milhões na cotação atual). Com os moldes do acordo já definido em contrato, o Leão pagou duas parcelas ao clube canadense e, no sistema da Fifa, passou a ser o detentor dos direitos federativos do jogador.

O fim da relação, porém, gerou desgaste e insatisfação de parte a parte. Caio Alexandre passou a ser cobiçado no mercado da bola por outras equipes brasileiras e manifestou o desejo de se transferir; o Fortaleza, que inicialmente contava com a permanência do camisa 8, reprovou a postura do atleta em meio às negociações e passou a buscar cifras para a melhor venda possível.

Volante Caio Alexandre no jogo Fortaleza x Corinthians, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Disputa no mercado da bola

Em outubro do ano passado, dias antes da final da Sul-Americana, o comentarista Velloso, da TV Bandeirantes, disse que o Palmeiras tinha interesse em Caio. A informação incomodou o Tricolor, às vésperas do principal jogo de sua história, e foi negada pelo estafe do volante, mas o Verdão, de fato, tentou a contratação.