Fortaleza negocia valores com Palmeiras e deve receber proposta por Caio Alexandre até próxima semana

Um dos pontos relevantes para a evolução do negócio é o interesse de Caio Alexandre em ir para o Verdão, conforme antecipou o Esportes O POVO ainda em novembro . Inicialmente, o objetivo do volante era permanecer no Pici, mas o projeto apresentado pelo clube paulista - que envolve maior visibilidade e proximidade com uma possível convocação para a seleção brasileira - pesou.

A ideia é que a formalização da proposta seja feita após essas conversas, apurou o Esportes O POVO . Isso porque ambas as cúpulas preferem selar o negócio com uma oferta definitiva, ou seja, sem contraproposta. Para isso, as partes discutem o valor da transferência, além de possível parcelamento e negociação de percentuais dos direitos econômicos.

O camisa 8, inclusive, já acertou tempo de contrato, bases salariais, luvas e outros detalhes com o time alviverde. Agora, ele segue aguardando o desfecho da negociação, como o próprio confirmou em entrevista ao UOL, nesta quarta-feira. 20.

“Esse é um momento de curtir as férias, estou num evento beneficente, mas não escondo de ninguém que estamos em negociação, sim, com o Palmeiras. É aguardar o desfecho. O presidente do Fortaleza está negociando muito bem, meus agentes estão muito a par dessa situação toda. Acho que durante as próximas semanas teremos um desfecho final. Se for para ir ou não, vamos ver mais para frente. Fico feliz pelo interesse, mas minha cabeça está hoje em curtir. Deixo meus agentes à frente da negociação para definir meu futuro”, disse.

Fortaleza quer fazer melhor negócio para lucrar em venda

Apesar de já ter acertado a compra do jogador junto ao Vancouver Whitecaps, do Canadá, por R$ 12,5 milhões, o Fortaleza entendeu o desejo do camisa 8 em ir para o Palmeiras. No seu lugar de clube vendedor, o time tricolor agora tenta realizar o melhor negócio para lucrar na transferência, seja com um valor alto ou com cifras consideradas aceitáveis e permanência com percentual do atleta.



Com Afonso Ribeiro