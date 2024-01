Fortaleza oficializa a contratação do goleiro Santos, ex-Flamengo

O Fortaleza anunciou neste sábado, 13, mais um reforço para a temporada de 2024, o goleiro Santos. No Flamengo desde 2022, o arqueiro chega ao Pici com um contrato de três temporadas. Aos 33 anos, o jogador estava na reserva do clube carioca e não fazia parte dos planos do técnico Tite.

Ele foi adquirido pelo Tricolor do Pici por cerca de 1 milhão de dólares — cerca de R$ 4,91 milhões na cotação atual. Há a possibilidade de um acréscimo de 300 mil dólares (R$ 1,4 milhão), caso o defensor cumpra metas estabelecidas em contrato, conforme antecipado pelo Esportes O POVO.

Apesar de ter se destacado no Rubro-Negro carioca em 2022, sendo importante nos títulos da Libertadores e Copa do Brasil, Santos ficou conhecido no cenário nacional pelo o que apresentou no Athletico Paranaense. Revelado pelo time do Sul, o atleta assumiu o posto de titular em 2018, após a saída de Weverton para o Palmeiras.