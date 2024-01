Bahia manifesta interesse em Caio Alexandre, do Fortaleza, e entra em disputa com Palmeiras

Interessada em contar com o atleta para 2024, a diretoria do time baiano abriu conversas e prometeu oferecer cifras maiores do que as apresentadas pelo Verdão anteriormente. O time paulista, inclusive, parece mais distante do negócio, visto que esfriou as conversas pelo jogador de 24 anos.

A novela Caio Alexandre ganhou mais um capítulo nesta primeira semana de 2024. Isso porque o Bahia entrou na disputa com o Palmeiras pelo volante e estuda oficializar proposta ao Fortaleza, apurou o Esportes O POVO em parceria com Yuri Santana, do Canal do Puco.

Valorizado após mais uma boa temporada pelo Fortaleza, Caio Alexandre é um dos nomes mais comentados na atual janela de transferências. Conforme antecipou o Esportes O POVO, o volante chegou a deixar claro seu desejo de vestir a camisa do Palmeiras antes mesmo das férias, mas, com o recuo do time paulista, a situação se encontra indefinida.

Agora, com o Bahia na disputa, a "novela" ganha mais um capítulo. Com grande poderio financeiro devido ao investimento do Grupo City, o Tricolor deseja montar um time competitivo em 2024 e visualiza o camisa 8 do Leão do Pici como um bom nome para elevar o nível.

Para o movimento acontecer, no entanto, Bahia e Fortaleza precisarão chegar a um acordo financeiro pelo jogador. Recentemente, a diretoria do Tricolor do Pici efetuou o pagamento de duas parcelas da compra do atleta junto ao Vancouver Whitecaps-CAN, que será no valor total de 2,5 milhões de doláres (cerca de R$ 12 milhões).