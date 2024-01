Vojvoda celebra "família Fortaleza" em aniversário e promete pagar churrasco ao elenco

No aniversário de 48 anos, o técnico Juan Pablo Vojvoda foi ovacionado por jogadores e funcionários do Fortaleza no Pici antes do treino deste sábado, 13. Após os cânticos de parabéns, o treinador argentino, acompanhado dos filhos, exaltou a "família" que tem formado no clube e, com humor, prometeu pagar mais um churrasco para o elenco tricolor.

"Obrigada, gente. Estou com a minha família, mas vocês também são minha família. Vamos compartilhar todo um ano juntos e isso é importante para mim e para eles (filhos) também. E sim, vou pagar um churrasco primeiro. O último eu paguei e o primeiro do ano também vou pagar. Eu prometi. Vamos, gente. Obrigado, e agora é treinar, como sempre", finalizou Juan Pablo.