Fortaleza: Caio Alexandre entrará no ranking de maiores compras do futebol cearense

Tricolor quer firmar contrato longo com o volante de 24 anos e pagará valor próximo a 2,5 milhões de dólares ao Vancouver Whitecaps, do Canadá

Xodó da torcida e peça importante no Fortaleza, Caio Alexandre terá a permanência estendida no Pici, desejo já manifestado tanto pelos dirigentes do clube quanto pelo próprio jogador, que pertence ao Vancouver Whitecaps, do Canadá. O Esportes O POVO apurou que o camisa 8 entrará no ranking de maiores compras do futebol cearense, com cifras semelhantes à negociação do atacante argentino Imanol Machuca.

O meio-campista de 24 anos chegou ao Tricolor em agosto de 2022. Foram apenas 12 jogos disputados naquela temporada, mas o desempenho agradou, e o empréstimo foi renovado para este ano. No acordo, selado ainda em dezembro, os canadenses estabeleceram obrigação de compra de acordo com metas, com valor já estipulado.

O Leão do Pici já se prepara para realizar a operação no final deste ano e firmar vínculo em definitivo com Caio Alexandre. Para adquirir os 60% dos direitos econômicos que pertencem ao Vancouver, o Fortaleza desembolsará um montante próximo aos 2,5 milhões de dólares (R$ 11,7 milhões na cotação da época) que pagou ao Unión Santa Fe, da Argentina, por Machuca, que é a contratação mais cara do futebol cearense.