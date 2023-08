Identificação e alegria: Caio Alexandre revela desejo de ser comprado pelo Fortaleza

O volante comentou sobre o desejo de permanecer no clube. Para isso, será necessário que o Tricolor do Pici negocie com Vancouver Whitecaps, que é quem detém os direitos do atleta

O volante Caio Alexandre concedeu entrevista coletiva pré-jogo nesta sexta-feira, 11, visando o confronto diante do Santos, no domingo, 13, pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Titular com Juan Pablo Vojvoda, o atleta, emprestado pelo Vancouver Whitecaps, do Canadá, comentou a identificação criada com o clube tricolor, ressaltando o carinho e o desejo de permanecer na capital cearense.

"Foi uma coisa inexplicável. Cheguei aqui e acabei sendo feliz muito rápido. Minha família ama isso aqui, a minha namorada gosta muito de Fortaleza e do clube. A atmosfera que tem no estádio. É uma troca mútua, onde eu consigo entregar o meu melhor futebol ao Fortaleza dentro da minha carreira. O Fortaleza me traz coisas boas, alegria e felicidade. Minha vontade de vir trabalhar todos os dias, de estar dentro do campo. Isso foi muito importante para mim, estar conectado fora de campo com o clube só me traz coisas boas dentro de campo", disse.

Caio Alexandre não escondeu o desejo de permanecer no Fortaleza, mas evitou comentar sobre o processo de negociação com o clube canadense. O volante enfatizou que Marcelo Paz, presidente do clube, deve entrar em contato em breve com as partes envolvidas para tratar do assunto.

"Fico feliz, né. Vai fazer um ano que cheguei no Fortaleza e foi um momento incrível para mim. Ter 56 partidas, números importantes e conquistar o pentacampeonato cearense, que foi importante demais para mim. Quero seguir evoluindo, crescendo e aumentando os números no Fortaleza. Em relação a compra, fica mais para o presidente. Ele sabe do meu desejo e vontade. Falta pouco para o ano acabar e definirmos essa situação, mas minha mente está focada em ajudar o Fortaleza em cada jogo. O meu desejo de estar aqui é muito grande. Vai ser definido nos próximos dias, o presidente ainda vai entrar em contato com meus agentes e comigo", explicou.