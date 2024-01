Bahia avança em compra de Caio Alexandre e quer volante em pré-temporada na Europa

Conforme antecipado pelo Esportes O POVO, diretoria do clube baiano conversa com Fortaleza para selar transferência do jogador de 24 anos

O Bahia tem conversas avançadas com o Fortaleza para efetuar a compra do volante Caio Alexandre. Conforme antecipou o Esportes O POVO na última quarta-feira, 3, o time baiano manifestou interesse no jogador e agora tem pressa para selar a transferência do atleta.

A ideia da diretoria do Tricolor da Boa Terra é fechar o negócio até segunda-feira, 8. Isso porque o clube viaja na terça-feira, 9, rumo a Manchester, na Inglaterra, onde fará sua pré-temporada. De acordo com a apuração, a presença de Caio no período preparatório é prioridade para os baianos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogador, que foi alvo de interesse do Palmeiras por quase dois meses, acenou positivamente para o negócio, apesar de destacar sua identificação com o Leão do Pici. O Fortaleza, por sua vez, entende que a venda pode ser positiva em termos financeiros, visto que o Bahia detém força monetária devido ao investimento do Grupo City.