"Muito cobiçado", diz CEO do Fortaleza sobre Caio Alexandre, alvo de Bahia e Corinthians

Com ofertas do Esquadrão e do Timão em mãos, o Leão e o estafe do meio-campista querem definir a situação ainda nesta semana

CEO do Fortaleza , Marcelo Paz comentou sobre a situação do volante Caio Alexandre em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira, 8. Conforme noticiado pelo Esportes O POVO , o jogador de 24 anos é alvo de Bahia, com quem tem conversas avançadas , e Corinthians, que já oficializou proposta .

Com as ofertas do Esquadrão e do Timão em mãos, o Leão e o estafe do meio-campista querem definir a situação ainda nesta semana. Os paulistas e os baianos já iniciaram a pré-temporada no último fim de semana. O time cearense, por sua vez, tem reapresentação marcada para a próxima quarta-feira, 10, mas já sabe que Caio não ficará no Pici em 2024.

Caio Alexandre no Fortaleza

O meio-campista de 24 anos chegou ao Tricolor em agosto de 2022. Foram apenas 12 jogos disputados naquela temporada, mas o desempenho agradou, e o empréstimo foi renovado para o ano seguinte. No acordo, o Vancouver Whitecaps, do Canadá, estabeleceu obrigação de compra de acordo com metas, com valor já estipulado.

Em 2023, Caio foi um dos principais nomes do time de Juan Pablo Vojvoda, sobretudo na campanha do vice-campeonato da Sul-Americana, o que despertou interesse de outros clubes. O Leão, então, antecipou-se e efetuou a aquisição do camisa 8, pagando duas parcelas. O valor total da operação é de 2,5 milhões de dólares (R$ 12,2 milhões na cotação atual).