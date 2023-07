Caio Alexandre sonha com oportunidade na seleção brasileira: "Ficarei muito feliz"

O camisa 8 do Tricolor participou do Esportes do Povo desta quinta-feira, 13, e comentou sobre o sonho de vestir a amarelinha

Com os bons resultados coletivos e individuais, Caio Alexandre, do Fortaleza, começa a sonhar com a possibilidade de jogar na seleção brasileira. Durante o programa Esportes do Povo desta quinta-feira, 13, o volante assumiu que é, sim, um desejo vestir a amarelinha. Para isso, ele ressalta que precisará ter “pé no chão e humildade”, além de entregar o melhor no dia a dia.

“A gente sonha, sim, em um dia vestir a camisa da seleção brasileira. É o sonho de qualquer jogador. Acho que é passo a passo, com muito pé no chão e humildade. Tenho que entregar o meu melhor no dia a dia, jogo após jogo. Se um dia tiver a oportunidade, ficarei muito feliz, estarei realizado.”

Leia Mais Fortaleza comunica empréstimo do zagueiro Alix Vinícius ao Atlético-GO

Libertad arranca virada contra o Tigre pelos playoffs da Sul-Americana

Pedro Augusto exalta estrutura do Fortaleza e destaca festa da torcida no Castelão

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desde que chegou ao Fortaleza, no segundo semestre de 2022, Caio Alexandre virou dono do meio de campo. O atleta acumula boas atuações em sequência e é um dos mais regulares da equipe de Juan Pablo Vojvoda. O camisa 8 afirmou que este é o melhor momento da carreira.

“Com certeza é o melhor momento da minha carreira. A equipe também me beneficia muito. Sempre digo que o individual aparece quando o coletivo tá bem. Então quando o coletivo está bem, as peças individuais vão surgir, vão estar no seu melhor momento. A gente está se encaixando bem novamente.”

Caio destacou a liberdade que recebe de Vojvoda no meio de campo do Fortaleza. O atleta ressaltou que pode variar entre as linhas do campo e também é livre para armar o jogo.

“Fala para eu armar o jogo, fazer as coisas em prol da equipe. Eu acho que eu tenho muito essa liberdade de buscar para armar, ser um homem que vai ajudar na segunda linha do campo, talvez até chegar no último terço do campo.”

Veja a entrevista completa: