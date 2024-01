Fortaleza vende atacante Gustavo Coutinho ao Sport por R$ 7 milhões

Em 2023, Gustavo Coutinho disputou 37 partidas pelo Atlético-GO, entre Campeonato Goiano e Série B, com 16 gols marcados e quatro assistências concedidas. O camisa 9 foi o artilheiro da Segundona, com 14 tentos . O desempenho atraiu o interesse de equipes do exterior , mas o Sport levou a melhor.

O Tricolor receberá metade do pagamento nesta temporada e a outra metade em 2025, além de manter 30% dos direitos do centroavante — o vínculo com o Leão do Pici tinha duração até dezembro deste ano. Coutinho assinou contrato com o Rubro-Negro por quatro temporadas.

Na noite deste sábado, 13, o Fortaleza confirmou a venda do atacante Gustavo Coutinho para o Sport. O clube do Pici receberá R$ 7 milhões por 70% dos direitos econômicos do jogador de 24 anos, que já passou pela equipe do Recife em 2022.

Na primeira passagem pelo Leão da Ilha do Retiro, Coutinho entrou em campo 16 vezes, anotou dois gols e deu uma assistência. Agora, o centroavante carioca disputará posição com Zé Roberto, ex-Ceará.

A trajetória de Gustavo Coutinho

Entre idas e vindas no elenco profissional do Fortaleza, o atacante foi emprestado pela primeira vez em 2019, quando defendeu a Cabofriense em 13 jogos e marcou nove gols. No ano seguinte, antes de retornar ao Leão, anotou mais quatro tentos em nove partidas pelo clube do Rio de Janeiro.

Em 2021, Gustavo Coutinho defendeu o Tricolor no profissional — inclusive balançou as redes em uma oportunidade — e no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, em que fez oito gols em oito confrontos. O desempenho atraiu o interesse do Operário-PR, que o contratou para a Série B. Foram nove jogos disputados, mas sem gols.

No início de 2022, Coutinho foi emprestado ao Botafogo-PB. No clube paraibano, o centroavante marcou 19 gols, além de ter dado uma assistência. O bom desempenho no Belo atraiu olhares do Sport, que contratou o jovem nos mesmos moldes naquele ano. Em 2023, o aatcante vestiu a camisa do Atlético-GO.