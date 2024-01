Paz fala sobre Caio Alexandre: "Se a proposta não vier, o Fortaleza está de braços abertos"

O gestor afirmou que houve conversas com o Palmeiras, mas nada de uma proposta oficial

Após ser homenageado na 51º Noite das Personalidades Esportivas, na noite desta segunda-feira, 11, o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, falou ao Esportes O POVO sobre o interesse do Palmeiras no volante Caio Alexandre e reafirmou que ainda não houve proposta formal pelo atleta, que atuará normalmente pelo Tricolor caso os rumores não se concretizem.

O gestor afirmou que houve conversas com o Palmeiras, mas nada de uma proposta oficial. “Pode ser que venha a proposta, pode ser que não venha. Eu disse ao Caio, que se a proposta não vier, o Fortaleza está de braços abertos para acolhê-lo, para mandar um bom contrato”, disse Paz. Segundo ele, o processo de compra já foi iniciado e a diretoria está muito tranquila quanto a isso, definiu como algo a ser tratado “com muita naturalidade”.