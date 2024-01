Mais um na disputa: Corinthians faz proposta por Caio Alexandre, do Fortaleza

Leão do Pici tem conversas em andamento com o Bahia e também recebe oferta do Timão pela venda do camisa 8. Clube e jogador querem definir situação nesta semana

Uma das mais arrastadas no mercado da bola do futebol nacional, a novela Caio Alexandre ganhou novo capítulo. O volante de 24 anos, que tem conversas adiantadas com o Bahia, também virou alvo do Corinthians, que já enviou proposta ao Fortaleza e negocia a compra do jogador. A informação foi divulgada pelo Canal do Nicola e confirmada pelo Esportes O POVO.

Com as ofertas do Esquadrão e do Timão em mãos, o Leão e o estafe do meio-campista querem definir a situação nesta semana. Os paulistas e os baianos já iniciaram a pré-temporada no último fim de semana. O Fortaleza, por sua vez, tem reapresentação marcada para a próxima quarta-feira, 10, mas já sabe que Caio não ficará no Pici em 2024.

Ao longo do ano passado, em mais de uma oportunidade, o volante afirmou querer permanecer no Tricolor, mas ficou balançado com as muitas investidas de outros times brasileiros — e não só pelas altas cifras envolvidas.