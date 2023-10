Staff de Caio Alexandre nega acerto do volante do Fortaleza com o Palmeiras

Pilar e um dos líderes da equipe de Juan Pablo Vojvoda, Caio Alexandre está em reta final de empréstimo com o Fortaleza, mas o clube cearense efetuará a opção de compra estipulada em contrato para adquirir o volante junto ao Vancouver Whitecaps, do Canadá, dono dos direitos do meio-campista

O staff do Caio Alexandre negou o acerto do volante do Fortaleza com o Palmeiras para 2024. A informação da negociação entre o time paulista e o atleta de 24 anos havia sido divulgada pelo ex-goleiro Velloso, atualmente comentarista dos canais Bandeirantes.

Em 2023, Caio Alexandre disputou 54 partidas pelo Leão do Pici, com cinco gols marcados e seis assistências concedidas. Conforme o jornalista Danilo Laveri, do UOL, Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, revelou que o clube que desejar contratar o volante terá que desembolsar US$ 10 milhões (cerca de R$ 50,6 milhões). O dirigente ainda informou que não houveram propostas oficiais até o momento pelo atleta.