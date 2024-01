Fortaleza negocia compra de Pikachu por valor semelhante ao da venda em 2022

Yago Pikachu tem negociação para continuar no Fortaleza em 2024 Crédito: FÁBIO LIMA

Terceiro maior goleador do Fortaleza em 2023, com 13 bolas nas redes, Yago Pikachu aguarda um acordo entre Fortaleza e Shimizu S-Pulse, do Japão, para ficar no Pici em definitivo. O Esportes O POVO apurou que o Tricolor negocia com o clube asiático para desembolsar cifras semelhantes aos 800 mil dólares que recebeu em 2022, quando o jogador fez o caminho inverso e se transferiu para o futebol japonês. Em julho do ano passado, o camisa 22 foi vendido para o Shimizu pelo montante na moeda estrangeira que correspondia a R$ 4,3 milhões na época. Na cotação atual, os mesmos 800 mil dólares equivalem a R$ 3,9 milhões. O time do Pici mantém conversas para chegar a um consenso em relação aos valores e concretizar a compra do atacante. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "É uma situação que está mais adiantada, de repente a gente conseguir concluir a operação da vinda do Pikachu. Ainda faltam detalhes, mas está mais adiantada", disse o CEO da SAF do Tricolor, Marcelo Paz, em entrevista exclusiva ao Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, na última quarta-feira, 20.