Pikachu marca nos acréscimos, Fortaleza vence Corinthians e cola no G6 do Brasileirão

Com o resultado, a equipe de Juan Pablo Vojvoda chega aos 35 pontos, ocupando a 8ª colocação, colando no G6 do Brasileirão. O Corinthians, por sua vez, figura na 14ª posição, com 26 pontos.

Fortaleza x Corinthians: o jogo

Pressionando a saída de bola do Corinthians e buscando agredir o adversário pelas laterais, a equipe de Juan Pablo Vojvoda dominou o 1° tempo, saiu na frente do placar, mas em um lance de desatenção defensiva, sofreu o empate.

As investidas pelas laterais vinham principalmente com Bruno Pacheco. Aos 4 e 8 minutos, Pochettino teve duas oportunidades, parando em Cássio na primeira e mandando para fora na segunda.

O time de Vanderlei Luxemburgo esbanjava falta de criatividade. A proposta era clara: atrair o Fortaleza para o campo de ataque, superar a marcação-pressão e ter campo para progredir, mas faltava um meio-campista para fazer a ligação entre o setor defensivo e ofensivo. A única oportunidade criada nos 15 minutos iniciais foi com Ruan Oliveira, que recebeu na entrada da área e finalizou, mas a bola explodiu em Giuliano, ficando fácil para a defesa de João Ricardo.

O gol do Fortaleza veio aos 25 minutos, após Ruan Oliveira perder a bola próximo a área para Marinho. O camisa 12 tocou para Lucero, que finalizou no canto do goleiro Cássio. Aos 31, o camisa 9 teve a oportunidade de ampliar o marcador, após receber novamente de Marinho, mas falhou na finalização.

A vantagem construída durou pouco. Aos 32 minutos, após cobrança de escanteio e bate e rebate na área, Gabriel Moscardo acertou a trave e a bola sobrou para Pedro cabecear livre e empatar a partida.

Praticamente no lance seguinte ao gol do Corinthians, o Leão do Pici chegou a balançar a rede adversária com Marinho, aos 34, após o camisa 12 atacar as costas da defesa e receber passe de Caio Alexandre para finalizar na saída de Cássio. A arbitragem, porém, após checagem no VAR, assinalou toque de mão do atacante.