"Quero todos dois", diz Marcelo Paz sobre permanência de Pikachu e Caio Alexandre

Marcelo Paz quer a permanência de Yago Pikachu e Caio Alexandre para as próximas temporadas no Fortaleza Crédito: Vinícius Palheta/Fortaleza EC

Após a classificação para a final da Copa Sul-Americana com a vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians na Arena Castelão, Marcelo Paz comentou sobre o desejo de manter Yago Pikachu e Caio Alexandre, peças fundamentais no Leão, para as próximas temporadas. Pikachu foi autor de um dos gols no triunfo desta terça-feira, 3, enquanto Tinga marcou o outro tento. “Eu quero todos dois. São grandes jogadores, atletas e seres humanos. Eu quero que ele (Pikachu) fique no Fortaleza e vou fazer todo esforço para ficar mais alguns anos juntos, porque eu não vou renovar só por um ano”, afirmou Paz. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Pikachu e Caio estão emprestados ao Fortaleza até o fim de 2023, cedidos pelo Shimizu S-Pulse, do Japão, e o Vancouver Whitecaps FC, do Canadá. A situação do volante já está avançada e o jogador será comprado pelo Tricolor do Pici.

“O Fortaleza é um clube muito simpático. No país inteiro as pessoas gostam do Fortaleza, alguns o tem como segundo time em outros Estados. A gente agradece que todo o país possa estar mandando energia positiva porque vai ser o Brasil na Sul-Americana.” O mandatário Tricolor se disse surpreso com a mudança de local para a final da competição, mas valorizou a cidade de Maldonado, onde o Leão iniciou a trajetória internacional em 2023. A Conmebol alterou o local da decisão da Sula pouco mais de um mês antes da decisão. Inicialmente, o confronto seria disputado em Montevideo. “Eu vi com surpresa, mas é uma boa cidade. Estivemos lá no começo e para a gente é até interessante e curioso ter começado a trajetória internacional lá e concluir lá. Para a gente tem uma familiaridade, sabe o hotel que fica, como é o estádio e o vestiário. Algo que para o Fortaleza é interessante, mas para a competição a mudança foi meio de última hora. Mas vamos para frente, tenho certeza que eles vão prezar pela qualidade do gramado e o máximo de estrutura.”

Venda de ingressos da final da Sul-Americana para a torcida do Fortaleza Marcelo Paz ainda falou sobre a logística para a venda de ingressos aos torcedores do Leão para a final. A Conmebol ainda não divulgou os valores dos bilhetes para a decisão no estádio Domingo Burgueño Miguel, em Maldonado, Uruguai. “A gente sempre tenta ajudar o torcedor. Eu sei que tem uma quantidade que vai para cada clube e outra que fica com a Conmebol. A quantidade que for para a gente, se pudermos facilitar para o torcedor e o sócio, a gente estará aí para ajudar. Já fizemos isso em outras situações e estamos aí para ser um intermédio junto ao nosso torcedor para ele ter mais conforto para adquirir esses ingressos.” Conflitos entre torcidas organizadas do Fortaleza Ainda sobre os tricolores, Marcelo comemorou o jogo tranquilo e sem incidentes entre torcidas do clube. As duas principais organizadas, TUF e JGT, protagonizaram conflitos na última semana, tanto na Arena Corinthians, em São Paulo, quanto em frente à sede do Fortaleza, no Pici.