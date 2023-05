Fortaleza tem prazo até agosto para decidir sobre compra de Pikachu; entenda

Camisa 22 está emprestado ao Leão para a temporada 2023. Caso Tricolor queira exercer opção de compra, terá de notificar Shimizu S-Pulse até o final do oitavo mês do ano

Com quatro gols e duas assistências nos últimos sete jogos, Yago Pikachu retomou a participação ativa em resultados positivos do Fortaleza. Emprestado pelo Shimizu S-Pulse, do Japão, até o final deste ano, o camisa 22 terá o futuro definido nos próximos meses: o Esportes O POVO apurou que o clube do Pici tem até o final de agosto como prazo para informar aos japoneses se exercerá a opção de compra prevista em contrato.

Pikachu iniciou a primeira passagem pelo Tricolor em 2021, após cinco temporadas no Vasco. Com a chegada de Juan Pablo Vojvoda, passou a ser utilizado na ala e virou peça-chave na equipe: marcou 12 gols e deu oito assistências em 50 partidas.

Os números melhoraram no ano seguinte, o que atraiu o interesse do clube asiático: fez 44 jogos pelo Leão, balançou as redes 17 vezes e distribuiu mais oito assistências para os companheiros. Em julho de 2022, foi vendido para o Shimizu S-Pulse por 800 mil dólares (em torno de R$ 4,3 milhões na cotação da época).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O sonho de atuar no exterior, entretanto, não saiu como desejado. O paraense de 30 anos disputou apenas 12 jogos pela equipe, então comandada pelo técnico Zé Ricardo, e não balançou as redes. Além disso, o clube acabou rebaixado para a Segunda Divisão da J-League, o campeonato nacional do país.

Sobre o assunto Suspenso pelo STJD, Galhardo desfalca Fortaleza contra Corinthians; Leão deve recorrer

Revelação do Goiás, Kauan entra no top-8 de compras milionárias do Fortaleza

Fortaleza é o time da Série A com mais vitórias na temporada de 2023

O retorno ao Pici

Ainda no início de dezembro do ano passado, o Fortaleza acertou o retorno do camisa 22 por empréstimo, com opção de compra fixada. O Esportes O POVO apurou que em caso de interesse em adquirir o jogador em definitivo, o Leão terá de notificar os asiáticos até 31 de agosto — a operação poderia ser concluída apenas no final do ano, inclusive o pagamento. Os valores são mantidos em sigilo.

Em 2023, Yago Pikachu disputou 28 jogos, fez seis gols e deu seis assistências. O número de tentos foi alavancado nos compromissos recentes: marcou um na goleada por 6 a 1 sobre o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil; anotou dois no triunfo por 3 a 0 sobre o Coritiba, pela Série A; e guardou outro em novo 6 a 1 do Leão, desta vez sobre o Estudiantes de Mérida-VEN, pela Copa Sul-Americana.