Há 10 dias em negociação, Fortaleza encaminha compra de Moisés, do Cruz Azul

Os valores da aquisição para o retorno do ofensivo de 27 anos são mantidos em sigilo. A negociação tem acontecido diretamente entre o presidente do Cruz Azul e o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz.

O Fortaleza encaminhou a compra do atacante Moisés, do Cruz Azul, e se aproxima de um desfecho positivo para repatriar o jogador. O Esportes O POVO apurou que o atleta já demonstrou que deseja retornar para a capital cearense e a negociação ocorre há dez dias, de forma direta, entre o Tricolor e o Cruz Azul do México.

Revelado no futebol catarinense, Moisés foi contratado pelo Fortaleza para a temporada 2022 por R$ 3 milhões após se destacar na Ponte Preta com a missão de substituir David, que tinha sido, até então, a maior venda do futebol cearense (R$ 10,8 milhões para o Internacional).

Conforme apurou o Esportes O POVO , o atleta está muito esperançoso de que o acordo ocorra em breve entre os clubes e não esconde o desejo de voltar a vestir a camisa tricolor. O ofensivo recebeu também uma consulta do Grêmio, na última semana, mas aguarda o desfecho positivo com o Leão do Pici.

A equipe mexicana acertou a compra do atacante, em maio deste ano, por 4,8 milhões de dólares (em torno de R$ 24,5 milhões na cotação da época), com contrato até junho de 2026. Hoje, os mexicanos possuem 90% dos direitos econômicos, restando 9% que ainda são do Fortaleza e 1% com a Ponte Preta, clube defendido por Moisés antes da primeira passagem no clube cearense.

No primeiro ano pelo Tricolor, disputou 66 jogos, marcou 16 gols e deu sete assistências. Já em 2023, sofreu lesão no pé logo no primeiro duelo do ano, o que o tirou de combate por um período. Novamente à disposição, não demorou a retomar espaço na equipe e se tornar um dos destaques, despertando atenção no mercado da bola. No total, fez 19 partidas, balançou as redes cinco vezes e deu duas assistências.



Além dos números, Moisés teve três títulos conquistados com o Fortaleza: dois do Campeonato Cearense (2022 e 2023) e um da Copa do Nordeste (2022).