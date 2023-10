Fortaleza domina, conquista vitória histórica sobre Corinthians e disputará inédita final da Sul-Americana

A equipe cearense aguarda o vencedor de Defensa y Justicia x LDU para conhecer o adversário da final. No primeiro duelo, vitória do time equatoriano por 3 a 0. A final da Copa Sul-Americana está marcada para o dia 28 de outubro, no Estádio Domingo Burgueño, em Punta del Leste, no Uruguai.

No duelo de ida , na Neo Química Arena, em São Paulo, as equipes haviam empatado por 1 a 1.

Uma vitória para a história do Fortaleza Esporte Clube . A equipe de Juan Pablo Vojvoda venceu o Corinthians por 2 a 0 nesta terça-feira, 3, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), e conquistou a inédita vaga na final da Copa Sul-Americana. Yago Pikachu e Tinga marcaram os gols do Leão do Pici na partida.

Fortaleza x Corinthians: o jogo

O Fortaleza dominou o Corinthians na etapa inicial. Concentrando a posse de bola no campo ofensivo, verticalizando o jogo, a equipe de Juan Pablo Vojvoda criou oportunidades para sair de campo com a vitória, mas esbarrou em Cássio e na falta de pontaria dos atletas leoninos.

A equipe corintiana defendia no 4-4-2. Apesar disso, não conseguia oferecer resistência ao jogo por dentro da equipe do Fortaleza, que encontrava espaço para infiltrações e, principalmente, rodar a bola, fazendo com que a posse chegasse de um lado a outro para confundir a defesa do Timão. No ataque, o time de Mano Menezes esperava por uma chance para matar o jogo: aos 19 minutos, Yuri Alberto recebeu de Renato Augusto, saiu cara a cara com João Ricardo, mas parou no arqueiro do Leão.

Apesar da concentração de posse no setor ofensivo e das inúmeras finalizações, a melhor chance do Fortaleza aconteceu aos 36 minutos, com Yago Pikachu recebendo de Caio Alexandre e finalizando cruzado para a defesa de Cássio. No lance seguinte, após cobrança de escanteio, Brítez cabeceou e também parou no arqueiro do Corinthians. Na reta final do 1° tempo, aos 41, o time de Juan Pablo Vojvoda ainda teve uma oportunidade em bate e rebate na área, após a tentativa de cruzamento de Pikachu desviar em Fábio Santos e acertar a trave do goleiro adversário. No rebote, Zé Welison e Tomás Pochettino pararam na marcação dos visitantes.

A equipe tricolor voltou para a etapa decisiva pressionando o Corinthians. E logo aos 4 minutos, Yago Pikachu aproveitou o vacilo da defesa adversária e abriu o marcador na Arena Castelão.

Seis minutos depois de abrir o marcador, o Fortaleza manteve a pegada e chegou ao 2° gol com Tinga, após cruzamento de Bruno Pacheco, o lateral-direito cabeceou no canto de Cássio e ampliou para o Leão do Pici.

Com a desvantagem no marcador, a equipe corintiana se lançou ao ataque: aos 17 minutos, Matías Rojas recebeu na entrada da área, mas finalizou por cima do gol de João Ricardo. O camisa 50 ainda tentou aos 20, em novo arremate, mas parou no arqueiro do Leão.