Com gol no fim, Fortaleza vence San Lorenzo e avança na Sul-Americana de forma antecipada

Com duas rodadas de antecipação, o Fortaleza garantiu classificação na Copa Sul-Americana. Líder do Grupo H, com 12 pontos e 100% de aproveitamento, o Tricolor já está na fase de playoffs, mas poderá pular para as oitavas de final se o Palestino-CHI não vencer o Estudiantes de Mérida-VEN na quinta-feira,25.

A partida contra o San Lorenzo, nesta quarta-feira, 24, no Castelão, por pouco não terminou empatada. O gol da vitória saiu aos 51 minutos, em penalidade cobrada por Yago Pikachu. O placar final foi de 3 a 2.

No início da partida, assim como aconteceu nos dois últimos duelos, por pouco o Fortaleza não sofreu um gol logo no começo. As duas primeiras chances foram do San Lorenzo, primeiro com Bareiro, finalizando da entrada da área, com 15 segundos de bola rolando, depois, aos quatro, com uma bola cruzada de Luján, rasteira, mas o próprio Bareiro e também Blandi chegaram atrasados para completar para a rede.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Leão não demorou a responder. A partir dos oito minutos, começou a chegar à grande área dos argentinos. Primeiro com Moisés, chutando da entrada da área, depois com uma bola em profundidade de Caio Alexandre para Dudu, pela direita, que terminou com um cruzamento rasteiro na pequena área, mas a defesa cortou. No escanteio gerado por esse lance, batido por Pochettino, Zé Welison desvia de cabeça no meio da área e Sílvio Romero e Luján disputam a bola na pequena área. O defensor acabou jogando contra o próprio gol e abriu o placar.

O Ciclone não sentiu o gol. Exatos três minutos depois, com um dos cruzamentos que executou, quase sempre pelo lado direito de ataque, Elías jogou na área à meia altura e Maroni se antecipou a Dudu, pegando de primeira com a perna direita, quase que em um voleio, empatando a partida.

A insistência do Fortaleza era no lado esquerdo da zaga do San Lorenzo, para penetrar na grande área. Não conseguiu concluir sempre, mas o segundo gol nasceu com um passe por ali de Calebe para Pochettino, que foi à linha de fundo e deu passe rasteiro para trás. Silvio Romero chegou batendo, de canhota, e fez o segundo.

Os visitantes, mais uma vez, não absorveram o golpe e antes do intervalo tiveram duas oportunidades de marcar, com uma finalização parando em João Ricardo e outra passando rente à trave direita.

O “Time do Papa” voltou com duas alterações e uma postura mais ofensiva, mesmo com menos posse de bola. As bolas levantadas na área continuavam como principal trunfo e aos 10 minutos o cruzamento de Elías funcionou. Marconi subiu junto com Calebe e Dudu e ganhou de ambos, na pequena área, empatando a partida.

Na segunda etapa, o Fortaleza teve dificuldades em encaixar os ataques. O time argentino passou a se defender com linha de quatro ou cinco jogadores na frente da grande área e as penetrações do Leão diminuíram. No jogo aéreo, o San Lorenzo levava vantagem e com 30 minutos, o Tricolor não tinha chutado uma bola na meta adversária.

Vojvoda foi colocando as peças consideradas titulares no decorrer do jogo, como Galhardo, Lucero e Hércules. O Leão ganhou em volume de jogo e na reta final tinha mais de 60% de posse de bola, mas não levava real perigo à meta de Batalla. Com a saída de Dudu por contusão, Pikachu e Benevenuto entraram, mas não mudaram o panorama.

Assim como no jogo em Buenos Aires, pela ida, no entanto, o Fortaleza conseguiu, na insistência, um gol nos acréscimos. Aos 48, Hércules tentou um levantamento na grande área e a bola bateu no braço direito de Sánchez. O pênalti foi marcado. Pikachu cobrou e marcou o tento da vitória.