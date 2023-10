Pikachu brinca com Paz sobre permanência no Fortaleza: "Esse gol pesa um pouquinho"

O ponta-direita Yago Pikachu brincou o presidente Marcelo Paz , durante a entrevista coletiva pós-jogo, com a possibilidade de ser adquirido em definitivo pelo Fortaleza após o encerramento do vínculo de empréstimo. O camisa 22 abriu o marcador na vitória do Tricolor contra o Corinthians , que garantiu o Leão do Pici na final da Copa Sul-Americana .

“Emoção muito grande de poder marcar em um jogo tão especial, semifinal de Sul-Americana. O Marinho, infelizmente, não pôde estar com a gente, devido a lesão dele. É um cara que vinha muito bem, se encaixou na direita, mas é como o professor sempre fala: temos que estar preparados. Os treinamentos mostram isso. Não só eu, mas os outros jogadores que tem oportunidade, coloca uma pulguinha atrás da olheira do nosso treinador. Ele sempre fala para a gente que é difícil escalar os 11 jogadores, até os 23 para a relação, porque a concorrência é muito grande. Estou muito feliz de marcar um gol em semifinal de Sul-Americana”, completou o camisa 22.

Na temporada, Yago Pikachu atuou em 61 partidas pelo Fortaleza, com 10 gols marcados e oito assistências.

Presidente do Fortaleza tem interesse na permanência

A permanência de Yago Pikachu no Fortaleza por mais temporadas é do interesse do presidente Marcelo Paz. Em entrevista pós-jogo, o dirigente leonino confirmou que irá “fazer todo esforço para ficar mais alguns anos” com o atleta. Além do camisa 22, o futuro CEO da SAF do Leão do Pici ainda citou que pretende continuar também com o volante Caio Alexandre, destaque da equipe em 2023.

“Eu quero todos dois. São grandes jogadores, atletas e seres humanos. Eu quero que ele (Pikachu) fique no Fortaleza e vou fazer todo esforço para ficar mais alguns anos juntos, porque eu não vou renovar só por um ano”, afirmou Paz.