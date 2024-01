Otimistas, Fortaleza e Pikachu se aproximam de acerto para permanência em definitivo

Em conversa com o Esportes O POVO, o staff do atleta revelou estar muito otimista em relação a permanência, assim como o jogador

Dentre os atletas do Tricolor, o ala de 31 anos foi o terceiro com mais gols no ano (13), atrás apenas dos atacantes Thiago Galhardo (17) e Juan Martín Lucero (24). O camisa 22 ainda foi o terceiro com mais assistências (8), atrás dos meio-campista Calebe (9) e Tomás Pochettino (10). O jogador finalizou a temporada como o atleta com mais partidas disputadas pelo Fortaleza em 2023. Aos 31 anos, disputou 74 dos 78 (94,8%) duelos do clube no ano.

Emprestado pelo Shimizu S-Pulse ao Fortaleza , Yago Pikachu deve permanecer em definitivo no Tricolor. Em conversa com o Esportes O POVO , o staff do atleta revelou estar muito otimista, assim como o jogador, para que o acerto ocorra o mais rápido possível e a opção de compra seja ativada. O prazo determinado para executar a compra era o mês de agosto, mas o escrete vermelho-azul-e-branco conseguiu estender esse prazo até o final de 2023.

Na passagem pelo Japão, além do rebaixamento, Pikachu atuou somente 12 partidas e não conseguiu marcar nenhum gol. Já no Fortaleza, o ala se tornou xodó na histórica campanha de 2021, quando a equipe terminou o Campeonato Brasileiro na quarta colocação e alcançou sua primeira classificação para a Libertadores. Em 2023, finalizou com 74 jogos, 13 gols e oito assistências.

Antes de embarcar rumo ao Uruguai para disputar a final da Copa Sul-Americana, onde o Fortaleza ficou com o vice-campeonato ao ser derrotado pela LDU, Yago Pikachu conversou, de forma exclusiva, com o Esportes O POVO, quando comentou sobre sua passagem no Japão e identificação no Fortaleza.

“No Japão foi uma breve passagem, de cinco meses, foram apenas 12 jogos lá, não deu para desfrutar da maneira que eu queria, mas aqui está sendo muito especial. Eu fui muito bem acolhido aqui desde a minha chegada, em 2021. Lembro que a gente jogava sem torcida, por conta da pandemia, fez aquela campanha sensacional e, depois, com a volta do nosso torcedor, que continuou abraçando a gente, teve a conquista da vaga para Libertadores”, disse.

Pikachu ressaltou as boas passagens por Vasco e Paysandu, mas revelou que o carinho pelo Fortaleza cresceu “porque está crescendo com o clube”. O atleta finalizou dizendo: “A gente vê o crescimento, o carinho do torcedor nos apoiando. Isso se torna mais especial que a minha passagem nos dois últimos clubes”.

A situação do camisa 22 deve ser solucionada ainda no mês de dezembro. O Fortaleza faz sua reapresentação para a temporada de 2024 no dia 10 de janeiro e realiza a primeira partida, contra o Horizonte, no dia 20 de janeiro, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Cearense.