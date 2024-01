Fortaleza teve 5ª maior média de público da Série A 2023; veja ranking

A média do Fortaleza na elite do Brasileirão foi de 33.498 torcedores por partida. Ao todo, no ano, o Leão do Pici levou mais de um milhão de torcedores aos estádios por todas as competições que disputou

O Fortaleza finalizou a Série A do Campeonato Brasileiro 2023 com a 5ª maior média de público da competição. Em 19 partidas como mandante, foram mais de 638 mil torcedores presentes nos estádios (Arena Castelão e Presidente Vargas). A equipe cearense teve números inferiores apenas a Flamengo, São Paulo, Corinthians e Bahia, conforme levantamento divulgado pelo perfil do Brasileirão nas redes sociais;

A média do Fortaleza na elite do Brasileirão foi de 33.498 torcedores por partida. Ao todo, no ano, o Leão do Pici levou mais de um milhão de torcedores aos estádios por todas as competições que disputou: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série A, Libertadores e Sul-Americana.

Com apoio do tricolor, o Fortaleza conseguiu garantir a permanência na Série A pelo sexto ano consecutivo — feito inédito no Nordeste. Além disso, a equipe de Juan Pablo Vojvoda disputará mais uma vez a Copa Sul-Americana, competição que o Leão do Pici chegou à final nesta temporada.