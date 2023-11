Fortaleza empata com Athletico-PR fora de casa e chega a 5 jogos sem vencer no Brasileirão

Guilherme, atacante do Fortaleza, durante jogo contra o Athletico-PR, pela Série A Crédito: Matheus Amorim / Fortaleza EC

O Fortaleza empatou em 1 a 1 com o Athletico Paranaense, nesta quarta-feira, 8, pela 33ª rodada da Série A 2023 e chegou ao quinto jogo sem vitória na competição nacional. Em duelo disputado na Arena da Baixada, o Leão até atuou melhor que o Furacão, mas não conseguiu sair com o triunfo. Os gols foram marcados por Guilherme, para o Tricolor, e Willian, para o Rubro-Negro. Com o resultado, o time de Vojvoda chega aos 43 pontos somados no certame e segue na nona posição da tabela. A equipe leonina volta a campo no próximo domingo, 12, diante do Cuiabá, também fora de casa. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O jogo Os minutos iniciais da partida foram marcados por certo domínio do Leão do Pici, que viu um Furacão desorganizado. Com um meio-campo diferente do habitual - composto por Pedro Augusto e Crispim nos lugares de Caio Alexandre e Pochettino - e Guilherme e Marinho nas pontas, a equipe tricolor mostrou criação, mas pecou nas tomadas de decisões no último terço do campo.

Apesar da boa organização leonina, as grandes chances do primeiro tempo só aconteceram após a marca dos 40 minutos. Primeiro, Lucero cabeceou a trave após cobrança de escanteio. Depois, Thiago Heleno, zagueiro do Athletico, desviou a bola e quase marcou para o Furacão. O cenário do primeiro tempo, inclusive, se repetiu no começo da etapa final de jogo. Tanto que, aos oito minutos, o Leão chegou ao primeiro gol. Na cobrança de falta de Lucas Crispim, a bola sobrou para Guilherme, que finalizou de primeira para abrir o placar em Curitiba.

No entanto, a alegria tricolor foi estancada quatro minutos depois. Em jogada pela direita, Erick cruzou na área para Willian Bigode cabecear e empatar a partida. Aos 19, o Furacão quase chegou ao gol da virada. No lance, Zapelli finalizou bem após rebote e a bola passou perto da meta do Fortaleza. Empolgado pelo tento marcado, o Athletico seguiu pressionando o Leão do Pici e criou boa chance com Willian. Após lançamento na área, o atacante, por pouco, não chegou a tempo para balançar as redes. O ímpeto rubro-negro, no entanto, foi controlado pelo Tricolor de Aço, que quase saiu vencedor de Curitiba. Isso porque, aos 44, Calebe passou bem para Galhardo que, dentro da área, chutou por cima da meta do goleiro Bento, desperdiçando uma chance clara. Athletico x Fortaleza Athletico-PR

4-3-3: Bento; Erick, Thiago Heleno, Matheus Felipe (Hugo Moura) e Vinicius Kauê; Fernandinho, Alex Santana (Christian) e Vitor Bueno (Bruno Zapelli); Cuello, Canobbio e Rômulo (Willian). Técnico: Wesley Carvalho Fortaleza 4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Pedro Augusto (Caio Alexandre) e Lucas Crispim (Calebe); Marinho (Yago Pikachu), Guilherme (Pedro Rocha) e Lucero (Thiago Galhardo). Técnico: Juan Pablo Vojvoda