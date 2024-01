Fora dos planos, Silvio Romero não fica no Fortaleza para a temporada de 2024

Silvio Romero, centroavante argentino, está de malas prontas para deixar o Fortaleza. O vínculo do atleta com o Leão do Pici acaba no final da atual temporada e uma renovação contratual não está nos planos do clube cearense, de acordo com apuração do Esportes O POVO. Dessa forma, ele retornará ao Independiente-ARG, detentor dos direitos.

Em 2023, o atacante de 35 anos perdeu espaço no elenco leonino e se tornou a terceira opção para a posição de camisa 9, atrás do também argentino Juan Martín Lucero e Thiago Galhardo. Mesmo assim, Romero ainda disputou 42 jogos, marcou nove gols e deu uma assistência.