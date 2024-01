Fortaleza lança camisa em homenagem a título estadual e aos 50 anos do Castelão

O Fortaleza, em parceria com a Volt Sports, anunciou na noite desta sexta-feira, 15, a camisa “Glória” de 2024, que homenageia os 50 anos da Arena Castelão, fazendo referência ao primeiro título do Tricolor do Pici conquistado no estádio, em 1974.

A camisa tem tecido “Jacquard” com desenhos em relevo da Arena Castelão, além do símbolo do Fortaleza Esporte Clube. O escudo da equipe está em TPU, enquanto a logo da Leão 1918 está em 3D Touch.

O uniforme está sendo comercializado em todos os tamanhos nos modelos masculino, feminino e juvenil, custando R$ 299,99. Sócio-torcedor tem desconto na aquisição da camisa. O tricolor pode adquirir o manto nas lojas oficias do Fortaleza e via e-commerce no site leao1918.com.br.