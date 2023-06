"O cara do momento": por que o Cruz Azul pagou R$ 24,4 milhões por Moisés, do Fortaleza

Desempenho do atacante do Tricolor despertou interesse do clube mexicano, que não mediu esforços na negociação, que durou cerca de duas semanas e será a maior venda do Nordeste

Fortaleza e Cruz Azul, do México, pretendem finalizar nesta quarta-feira, 31, uma operação histórica: o atacante Moisés será a maior venda do futebol nordestino, por 4,8 milhões de dólares (R$ 24,4 milhões na cotação atual). O Esportes O POVO apurou os motivos da investida do clube da América do Norte pelo jogador de 26 anos, que era um dos destaques do Tricolor desde o ano passado.

Já de olho na próxima temporada — o futebol mexicano segue o calendário europeu, com as competições tendo início no segundo semestre —, o Cruz Azul passou a se movimentar no mercado da bola, já que a janela de transferências do país abre no próximo dia 14 de junho. Há cerca de duas semanas, um intermediário brasileiro foi acionado para levar a oferta do clube ao Pici.

As conversas se desenrolaram desde então, com o Tricolor exigindo melhores condições para vender um dos principais nomes do elenco no decorrer da temporada e fazer jus à multa rescisória de 5 milhões de euros (R$ 27,1 milhões na cotação atual). O Cruz Azul, por sua vez, não media esforços para um desfecho positivo.

As tratativas avançaram nos últimos dias, e os mexicanos toparam pagar 4,8 milhões de dólares, com o Leão vendendo 80% dos direitos econômicos e mantendo 10%. Moisés assinará contrato até junho de 2026 com a equipe treinada pelo brasileiro Ricardo Ferretti.

"Ele é o cara do momento", disse uma pessoa consultada pelo Esportes O POVO sobre o interesse do Cruz Azul no camisa 21. Moisés já era alvo de outros times no mercado da bola, tanto no Brasil quanto no exterior, pelo desempenho em 2023. No Campeonato Brasileiro, por exemplo, foram três gols em seis jogos, além de ser um dos principais finalizadores da competição, segundo o FootStats.

Números de Moisés no Brasileirão

6 jogos



3 gols



16 finalizações



12 finalizações certas

Atacante Moisés em saída do hotel para o jogo Palmeiras x Fortaleza, em São Paulo, pela Copa do Brasil 2023 Crédito: Matheus Amorim/Fortaleza EC

Ainda no primeiro jogo da temporada, em 14 de janeiro, contra o Iguatu, pelo Campeonato Cearense, o atacante sofreu fratura no quinto metatarso do pé direito e passou por cirurgia, com previsão de volta aos gramados entre 60 a 90 dias. O primeiro jogo após a lesão foi em 22 de março, na goleada por 4 a 0 sobre o Santa Cruz, pela Copa do Nordeste, com direito a gol.

A partir daí, o catarinense de 26 anos não demorou a reassumir espaço no time titular de Juan Pablo Vojvoda e retomar papel de destaque. Para além dos números, Moisés também é bem avaliado pelo um contra um diante dos marcadores adversários, com velocidade e drible pelo lado esquerdo.

A trajetória em campo pelo Fortaleza se encerrou no último sábado, 27, na vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, no Castelão, pela Série A. Com a parte burocrática da transferência para o Cruz Azul prestes a ser finalizada, Moisés já não irá a campo diante do Palmeiras, nesta quarta, às 19 horas, pela Copa do Brasil.

A trajetória de Moisés no Fortaleza

Revelado no futebol catarinense, Moisés foi contratado pelo Fortaleza para a temporada 2022 por R$ 3 milhões após se destacar na Ponte Preta com a missão de substituir David, que tinha sido, até então, a maior venda do futebol cearense (R$ 10,8 milhões para o Internacional).

No primeiro ano pelo Tricolor, disputou 66 jogos, marcou 16 gols e deu sete assistências. Já em 2023, sofreu lesão no pé, o que o tirou de combate por mais de dois meses. Novamente à disposição, não demorou a retomar espaço na equipe e se tornar um dos destaques, despertando atenção no mercado da bola. No total, fez 19 partidas, balançou as redes cinco vezes e deu duas assistências.

Portanto, Moisés se despede do Pici com 85 jogos, 21 gols e 9 assistências em cerca de um ano e meio, além de três títulos conquistados: dois do Campeonato Cearense (2022 e 2023) e um da Copa do Nordeste (2022).