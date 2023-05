Fortaleza aguarda resposta do Cruz Azul, do México, sobre pagamento por Moisés

Tricolor quer fazer venda recorde com o atacante e segue em negociação com a equipe mexicana para chegar às cifras desejadas

O Fortaleza fixou um valor para executar a venda do atacante Moisés ao Cruz Azul, do México. A diretoria do Tricolor aguarda um retorno dos mexicanos, que vão avisar se topam ou não realizar o pagamento.

A quantia solicitada é mantida em sigilo, mas o Esportes O POVO apurou que a referência é o valor estabelecido como multa rescisória no contrato, de 5 milhões de euros, cerca de R$ 27 milhões. A valorização acontece tanto pela importância do atleta para o clube, quanto porque o Tricolor vê uma boa oportunidade de reforçar bem o time com o valor arrecadado.

Estender o pagamento em várias parcelas, portanto, não faz parte dos planos da diretoria, uma vez que se a transação ocorrer, boa parte do dinheiro terá uso imediato no mercado da bola. No Pici, o silêncio impera sobre o assunto, mas sabe-se que Moisés pode deixar o Leão a qualquer momento.

A janela do futebol mexicano só abre em 14 de junho, ou seja, o time possui uma margem para conseguir fazer uma engenharia financeira, se for o caso, e arcar com a compra do atacante. O Tricolor tem 90% dos direitos econômicos do jogador.

Moisés trabalhou normalmente na reapresentação do Fortaleza, na segunda-feira, 29, e deve ser relacionado para o jogo contra o Palmeiras, na noite de quarta-feira, 31, às 19 horas, no Castelão.

Com informações de Lucas Mota e Miguel Júnior, da Rádio O POVO CBN