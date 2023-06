Acertado com clube mexicano, Moisés não atuará pelo Fortaleza diante do Palmeiras

Leão do Pici acertou venda do atacante ao Cruz Azul por 4,8 milhões de dólares e não irá utilizá-lo diante do Verdão, nesta quarta-feira, 31, pela Copa do Brasil

Prestes a se transferir para o Cruz Azul, do México, na maior venda da história do futebol nordestino, o atacante Moisés já não vestirá mais a camisa do Fortaleza e não enfrentará o Palmeiras nesta quarta-feira, 31, às 19 horas, na Arena Castelão, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, apurou o Esportes O POVO.

O Tricolor e o clube da América do Nordeste já têm acordo pela transferência do atacante por 4,8 milhões de dólares (R$ 24,3 milhões na cotação atual), valor recorde na região. O Leão venderá 80% dos direitos econômicos e seguirá com 10% para uma venda futura. O atacante de 26 anos assinará contrato até junho de 2026 com os mexicanos.

Os dois clubes já iniciaram a troca de documentações e devem concluir a parte burocrática da operação em breve. Com a situação avançada, após duas semanas de negociações, o camisa 21 não estará à disposição de Juan Pablo Vojvoda para encarar o Verdão pelo mata-mata nacional. Portanto, a última partida pelo Fortaleza foi no último sábado, 27, na vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, pela Série A.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a derrota por 3 a 0 no jogo de ida, o Tricolor terá de vencer por quatro gols de diferença para avançar às quartas de final da Copa do Brasil. Em caso de triunfo por três gols, a decisão da vaga será nos pênaltis.

Sobre o assunto Fortaleza tenta virada histórica sobre o Palmeiras na Copa do Brasil

Zé Welison diz que Fortaleza vai lutar até o fim contra o Palmeiras: "Temos esperança"

Após três anos de reforma, Fortaleza inaugura nova sala de troféus

A trajetória de Moisés no Fortaleza

Revelado no futebol catarinense, Moisés foi contratado pelo Fortaleza para a temporada 2022 por R$ 3 milhões após se destaca na Ponte Preta com a missão de substituir David, que tinha sido, até então, a maior venda do futebol cearense (R$ 10,8 milhões para o Internacional).

No primeiro ano pelo Tricolor, disputou 66 jogos, marcou 16 gols e deu sete assistências. Já em 2023, sofreu lesão no pé logo no primeiro duelo do ano, o que o tirou de combate por um período. Novamente à disposição, não demorou a retomar espaço na equipe e se tornar um dos destaques, despertando atenção no mercado da bola. No total, fez 19 partidas, balançou as redes cinco vezes e deu duas assistências.

Portanto, Moisés se despede do Pici com 85 jogos, 21 gols e 9 assistências em cerca de um ano e meio, além de três títulos conquistados: dois do Campeonato Cearense (2022 e 2023) e um da Copa do Nordeste (2022).