Fortaleza bate o Vasco por 2 a 0 no Castelão e sobe na tabela da Série A

Os atacantes Thiago Galhardo e Romero marcaram no fim da segunda etapa e foram decisivos para a vitória do Leão do Pici por 2 a 0 na Arena Castelão, sobre o time carioca

O Fortaleza encerrou a sequência de quatro partidas sem vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, 27, o Tricolor do Pici superou o Vasco da Gama por 2 a 0, na Arena Castelão, pela oitava rodada da competição, e pulou para a primeira parte da tabela de classificação. Os atacantes Thiago Galhardo e Romero foram os autores dos gols da partida.

Antes mesmo da bola rolar, Fortaleza e Vasco marcaram um golaço. Os clubes, em conjunto, fizeram uma ação antirracista, onde os atletas pretos de ambos os times não apareceram na peça oficial de escalação divulgada nas redes sociais. O objetivo era mostrar a ausência de pessoas pretas em várias áreas da sociedade.



Esta não foi a única ação antirracista do jogo. Após a execução do hino nacional, os jogadores das duas equipes sentaram no gramado, em forma de protesto aos crimes de injúria racial, e permaneceram assim por cerca de um minuto. Em paralelo, a CBF exibiu um vídeo com a seguinte frase: “com racismo não tem jogo”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Sondado pelo Flamengo, Hércules completa 7 jogos e não pode defender outro clube na Série A 2023

Em ação antirrascista, Fortaleza e Vasco "retiram" jogadores negros da escalação; entenda

Fortaleza x Vasco ao vivo pelo Brasileirão Série A 2023; siga transmissão

Fortaleza x Vasco: o jogo

A primeira chance para o Fortaleza não demorou para acontecer. Com apenas cinco minutos de bola rolando, o goleiro Léo Jardim foi obrigado a fazer um milagre para salvar o Vasco. Calebe cobrou falta da intermediária na direção do ângulo da meta adversária, mas o arqueiro defendeu.

Empurrado pela torcida, o Leão do Pici seguia no campo de ataque. A equipe cearense tinha mais facilidade para trocar passes na intermediária, e como consequência disso, criava mais oportunidades de perigo. Aos 15 minutos, Calebe saiu de cara com Léo Jardim e chutou colocado, mas a bola passou por cima do gol.

No minuto seguinte, o Vasco respondeu e criou a primeira oportunidade na etapa inicial. Após rápido contra-ataque, Alex Teixeira arriscou de fora da área e João Ricardo, atento ao lance, espalmou para o lado.

O lance poderia servir como ânimo para o Vasco, mas quem seguiu pressionando no campo ofensivo foi o Fortaleza. Léo Jardim foi acionado, novamente, aos 20 minutos e aos 33, em chutes de Galhardo e Hércules, e fez boas defesa.

O Cruzmaltino ficou perto de abrir o placar por volta dos 35 minutos. Após roubada de bola de Jair no meio-campo, Figueiredo recebeu na lateral do campo, puxou para a faixa central e arriscou de fora da área. O goleiro João Ricardo se esticou todo, mas não alcançou o chute e foi salvo pela trave.

Léo Jardim voltou do intervalo sendo decisivo para o Vasco. Com apenas 30 segundos de jogo, o arqueiro novamente efetuou uma grande defesa, desta vez em chute do Moisés. A bola saiu rasteira e o camisa 1 interviu com apenas uma mão.

O principal adversário do Leão do Pici no jogo continuava sendo Léo Jardim. Os donos da casa não deixavam de pressionar no ataque e criar boas oportunidades, mas sempre paravam no goleiro do time carioca.

O Vasco, por sua vez, tinha dificuldades para manter a posse de bola. Por isso, o time de Maurício Barbieri, que foi comandado por Cláudio Maldonado nesta tarde, chegava pouco ao ataque. A primeira chance da equipe no segundo tempo foi apenas aos 29 minutos, em chute de Figueiredo na entrada da área, que beliscou a trave.

Depois de tanto martelar, o escrete do Pici enfim conseguiu superar o goleiro Léo Jardim. No final da segunda etapa, em duas cabeçadas, os atacantes Thiago Galhardo e Romero deixaram a bola no fundo das redes e sacramentaram a vitória por 2 a 0 do Fortaleza sobre o Vasco. Os gols foram marcados aos 43 minutos e 49’