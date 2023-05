Zé Welison diz que Fortaleza vai lutar até o fim contra o Palmeiras: "Temos esperança"

O Tricolor do Pici precisa reverter a vantagem de três gols de diferença conquistada pelo Palmeiras no duelo em São Paulo para garantir classificação às quartas de final da Copa do Brasil

O Fortaleza terá uma difícil missão nesta quarta-feira, 31, diante do Palmeiras, na Arena Castelão, mas para Zé Welisson a tarefa não é impossível. Apesar do Tricolor entrar em campo com três gols de desvantagem para encarar o clube paulista pelas oitavas da Copa do Brasil, o volante do Pici ressaltou que o elenco está focado e que irão “lutar do primeiro minuto até o fim” em busca da classificação.

“A gente acredita que pode fazer um grande jogo diante de uma excelente equipe, que é o Palmeiras. Eles estão jogando juntos há alguns anos e tem um excelente treinador também. É uma equipe com características formadas já, são praticamente três ou quatro anos juntos. A gente sabia que eles dentro de casa são muito fortes, mas agora eles vão vir para Fortaleza, jogar no nosso campo, onde somos muito fortes. Sabemos que vamos pegar uma equipe forte, preparada e que tem o resultado positivo com três gols de diferença, mas vamos lutar do primeiro minuto até o fim. Enquanto tiver esperança, vamos estar batalhando para tentar conseguir essa classificação”, ressaltou o atleta do Leão.

Com um ataque letal em 2023, o Fortaleza de Vojvoda já balançou as redes 82 vezes em 38 jogos, números que trazem esperança para o Tricolor e também para Zé Welison. Na temporada, a equipe cearense já venceu duelos por três ou mais gols de diferença em 11 oportunidades, feito que precisa ser repetido contra o Palmeiras. O fator casa e o apoio da torcida também foram aspectos positivos ressaltados pelo volante.

“O elenco vem muito concentrado durante a temporada. A gente foi em São Paulo em busca de um resultado melhor e infelizmente não veio. Mas como eu falei, estamos muito concentrados, fazendo bons jogos e temos feito um excelente papel dentro de casa diante da nossa torcida, com a força da nossa torcida. Temos praticamente 40 mil torcedores para nos apoiar no Castelão e temos esperança, expectativa de fazer um grande jogo em casa para buscar essa classificação”, reforçou.