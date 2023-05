Fortaleza acerta venda de Moisés ao Cruz Azul por valor recorde no Nordeste

O Fortaleza chegou a um acordo verbal com o Cruz Azul, do México, quanto à venda do atacante Moisés. Para a transação ser efetivada, basta que o time mexicano execute o pagamento solicitado, que gira em torno dos R$ 25 milhões, segundo apurou o Esportes O POVO.

O valor é bem próximo da multa rescisória para clubes de fora do Brasil, que é de cerca de R$ 27 milhões (5 milhões de euros). Na negociação, o Tricolor deve vender os 80% de direitos econômicos e ficar com 10% — o restante é da Ponte Preta. A diretoria do Tricolor ainda não se manifesta oficialmente sobre a venda, que será a maior da história do futebol nordestino.

Os clubes trocam documentação e a imprensa mexicana já conta com a apresentação de Moisés em Zihuatanejo, onde o Cruz Azul está fazendo a pré-temporada. A janela de transferência do futebol mexicano abre em 14 de junho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A negociação já se arrasta por cerca de dez dias. Os dirigentes do Fortaleza tinham a ideia inicial de só vender o atleta pela multa integral, mas chegaram a um valor um pouco menor, porém próximo.

Valor recorde

Quando receber o pagamento, o Tricolor terá feito a maior venda da história do futebol nordestino, superando Lucas Ribeiro, quando foi vendido pelo Vitória-BA ao Hoffenheim, da Alemanha, no ano de 2020, por cerca de R$ 16 milhões.

No futebol cearense, o recorde de venda de um atleta já era do Leão, que vendeu David no começo de 2022 ao Internacional-RS por R$ 10,8 milhões.

O Fortaleza comprou Moisés (90% dos direitos econômicos) da Ponte Preta por R$ 3 milhões em 2022. Em maio deste ano, o clube renovou com o camisa 21 até o fim de 2025. Com a camisa tricolor, até hoje, o atacante fez 85 jogos, marcou 21 gols e foi o autor de 9 assistências.



Matéria atualizada às 19h28min do dia 30/5/2023

Com Lucas Mota e Afonso Ribeiro