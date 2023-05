Moisés, do Fortaleza, vira nome cobiçado no mercado; saiba o valor da multa

Tricolor é dono de 90% dos direitos econômicos do atacante e tem contrato até o final de 2025. Jogador entra na mira de clubes do Brasil e exterior para a próxima janela de transferências

O atacante Moisés pode deixar o Fortaleza no meio da atual temporada e se transferir para o futebol mexicano. A diretoria do Tricolor foi procurada e mantém diálogos sobre a possível transação. Se ocorrer, a transferência deverá ser a maior da história do futebol cearense.

O Esportes O POVO apurou que a multa de Moisés, que tem contrato com o Fortaleza até 2025, é de 5 milhões de euros, o que significa cerca de R$ 26,8 milhões. O Tricolor, que tem 90% dos direitos econômicos, não estaria disposto a negociar o atleta por um valor abaixo dos R$ 20 milhões.

Até hoje, a maior venda do futebol cearense foi feita pelo Fortaleza ao Internacional-RS. Em 2022, o atacante David custou R$ 10,8 milhões ao Colorado. No Nordeste, a maior venda foi do Vitória-BA, em 2020, quando negociou o zagueiro Lucas Ribeiro, hoje no Ceará, por cerca de R$ 17 milhões.

A equipe apontada como interessada em comprar Moisés é o Cruz Azul, mas nada sobre o assunto é comentado por dirigentes do clube. Peça importante no Fortaleza, Moisés tem 19 jogos disputados pelo clube nesta temporada, com 5 gols marcados e 2 assistências oferecidas. Ele só não tem mais minutagem porque no começo do ano se lesionou e ficou um período fora de combate.

No começo de maio, o Fortaleza acertou uma renovação de vínculo com o camisa 21, que só tinha contrato até o fim de 2023. A ampliação foi para dezembro de 2025, com opção de renovação para 2026. Outros clubes já demonstraram interesse e fizeram consultas pelo atacante, inclusive o Grêmio, na última janela de transferências.

A janela de transferências do futebol mexicano, segundo o Transfermkt, abre em 14 de junho e vai até 5 de setembro.