Fortaleza tenta virada histórica sobre o Palmeiras na Copa do Brasil

Tricolor busca reverter placar de 3 a 0 do jogo de ida, no Allianz Parque, e aposta em um Castelão cheio para buscar um resultado histórico diante do Palmeiras

O verbo "acreditar" tem sido repetido como mantra no Pici desde segunda-feira, 29, quando o Fortaleza iniciou a preparação para enfrentar o Palmeiras, hoje à noite, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo está marcado para o Castelão, iniciando às 19 horas.

Derrotado por 3 a 0 na ida, no Allianz Parque, o Tricolor precisa ganhar do Verdão com uma diferença mínima de três gols para estender a partida à disputa de pênaltis. Só um triunfo por quatro ou mais tentos de diferença classifica o Leão direto para as quartas de final.

Conseguir um placar tão elástico assim contra o consistente Palmeiras, que não perde há 15 partidas, no entanto, é bastante difícil e os jogadores do Fortaleza sabem disso. Jogar a toalha por antecipação, porém, está fora de cogitação.

O volante Zé Welison, em coletiva pré-jogo, descreveu o espírito com o qual o Leão vai encarar a partida. “Sabemos que vamos pegar uma equipe forte, preparada e que tem o resultado positivo com três gols de diferença, mas vamos lutar do primeiro minuto até o fim. Enquanto tiver esperança, vamos estar batalhando para tentar conseguir essa classificação”, disse.

A torcida tricolor também demonstra acreditar que é possível reverter a situação, que é muito desfavorável. Prova disso é o público antecipado de quase 40 mil pessoas. Internamente, entende-se que com o Castelão lotado e se fizer um gol cedo, o Tricolor pode sonhar com uma reviravolta marcante na Copa do Brasil.

Até por isso, Vojvoda deve colocar o que tem de melhor em campo para encarar o Verdão. Alguns ajustes podem ser feitos em relação à partida anterior pelo torneio, tanto pelo resultado ruim quanto pelo rodízio que ele faz no elenco.

Há uma dúvida também quanto a disponibilidade do atacante Moisés. Com venda acertada para o Cruz Azul, do México, o atacante pode não aparecer entre os relacionados. Fora mesmo estão o goleiro Fernando Miguel e o atacante Pedro Rocha, ambos no departamento médico há semanas.

O Palmeiras de Abel Ferreira também tem desfalques. O lateral-direito Marcos Rocha não veio com a delegação, por conta de um edema na coxa esquerda. Além dele, o atacante Artur não pode jogar por já ter atuado na competição pelo RB Bragantino.

Além da classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, está em jogo a premiação de R$ 4,3 milhões.

Fortaleza x Palmeiras

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Dudu, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Zé Welison e Pochettino; Calebe, Romarinho e Romero (Lucero). Téc: Vojvoda

Palmeiras

4-3-3: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Veiga; Bruno Tabata (Endrick), Dudu e Rony. Téc: Abel Ferreira

Local: Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 31/5/2023

Horário: 19 horas

Árbitro: Savio Pereira Sampaio-Fifa/DF

Assistentes: Bruno Raphael Pires-Fifa/GO e Eduardo Goncalves da Cruz/MS

VAR: Wagner Reway-VAR-Fifa/PB

Transmissão: SporTV, Premiere, Rádio O POVO CBN FM 95.5 e AM 1010, CBN Cariri, Facebook e YouTube do O POVO