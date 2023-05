Após três anos de reforma, Fortaleza inaugura nova sala de troféus

Seguindo com as reformas no Centro de Excelência Alcides Santos, o Fortaleza inaugurou na manhã desta terça-feira, 30, a Sala de Troféus Presidente Flávio Novais. O nome é uma homenagem ao ex-presidente do clube no ano de 1933. Ao todo, o compartimento conta com mais de 200 troféus, entre futebol profissional, feminino e categorias de base.

A obra aconteceu por realização do Projeto Leão 100, da Diretoria de Patrimônio do clube e da Comissão de Obras. No evento de inauguração, o mandatário tricolor, Marcelo Paz, destacou a importância do equipamento para a história do time: “É de dar orgulho a quem fez parte dessa história: jogadores, ex-jogadores, funcionários e os torcedores que vão ter possibilidade de acessar. Temos que louvar muito a nossa história e cada conquista. Então, esse trabalho é muito mais do que uma sala, é um registro histórico, a valorização da história do clube, das conquistas, das pessoas que por aqui passaram e venceram pelo Fortaleza”, ressaltou Marcelo.

Além de mostrar a maioria das conquistas do Leão do Pici, a sala possui ainda documentos históricos doa equipe, como por exemplo, partituras com o hino do time, escrito por Jackson de Carvalho, e flâmulas das partidas em que o escrete vermelho-azul-e-branco participou na Libertadores de 2022, quando o Tricolor do Pici disputou pela primeira vez o torneio;

Rolim Machado, um dos fundadores do Projeto Leão 100, falou sobre o passo a passo para a recuperação do espaço: Começamos essa recuperação da sala em 2018 junto com o Projeto Leão 100. Fizemos uma parceria com alguns conselheiros que, financeiramente, ajudaram também, junto a diretoria do Fortaleza. Nos últimos dois anos, chegaram mais dois historiadores e, assim, demos início às obras com a parte física. Também começamos em ir atrás de catalogar, recuperar os troféus, inclusive alguns estavam na Arena Castelão e conseguimos trazer de volta pra cá”, pontuou Rolim.