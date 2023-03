Fortaleza bate Santa Cruz, avança como 2º e encara Ferroviário nas quartas do Nordestão

Tricolor fez o que lhe cabia ao ganhar da Cobra Coral por 4 a 0, mas com a vitória do Sport-PE sobre o CSA, ficou na vice-liderança do Grupo A e encara o terceiro colocado da chave, que foi o Tubarão da Barra

O Fortaleza não teve dificuldade para ganhar do Santa Cruz no Arruda, na noite desta quarta-feira, 22,em Recife, na rodada final da fase de grupos da Copa do Nordeste. Apesar do triunfo por 4 a 0, o Leão ficou na segunda colocação do Grupo A e vai enfrentar o Ferroviário no jogo único das quartas de final do torneio, já neste fim de semana.

O Tricolor abriu o placar com 28 segundos de jogo. Na jogada iniciada com a batida do centro, Thiago Galhardo deu passe em profundidade para Lucero, que recebeu na grande área e bateu cruzado, mandando no canto direito do goleiro Michael.

A equipe da casa por pouco não reagiu rápido, contando com um falha do zagueiro Ceballos, que tentou cortar um cruzamento de Lucas Silva, mas errou a tentativa, quase acerta o rosto de Brítez e ainda viu a bola sobrar para Pipico. O camisa 9 do Santinha pegou de primeira e mandou próximo da trave direita de Fernando Miguel. Houve reclamação de mão na bola por parte do zagueiro do Leão.

Ainda no começo da partida, o Fortaleza teve duas chances seguidas de ampliar, primeiro com uma cobrança de falta de Calebe, que o goleiro espalmou para escanteio e depois da cobrança, com um chute de dentro da grande área executado por Hércules, que foi para fora. Mais uma vez, o time coral respondeu em pouco tempo, com um arremate de Dayvid, defendido por Fernando Miguel.

Mesmo com um início animador, o jogo não teve grandes chances na primeira etapa. O Santa Cruz apostou muito em cruzamentos, principalmente do lado esquerdo, mas errou a maioria. Nos dois melhores, rasteiros, Pipico aguardava para desviar na pequena área, porém viu o arqueiro tricolor se antecipar no primeiro e chegou atrasado no segundo. Teve também uma jogada individual de Galhardo, invadindo a área pela esquerda, mas concluindo em cima de um defensor coral.

Na segunda etapa, as boas chances voltaram a surgir logo no início, desta vez, porém, apenas para o Fortaleza. Primeiro com Galhardo, que recebeu lançamento na intermediária, pela direita, cortou para dentro e bateu de canhota, mandando próximo à meta de Michael. No lance seguinte, Lucero faz cruzamento pelo mesmo lado e Pikachu cabeceia para baixo, mas o goleiro coral defende. Um pouco mais tarde, Brítez pegou uma sobra de bola na grande área, mas mandou por cima da trave.

O segundo tento, porém, era questão de tempo. Aos 16 minutos, Crispim cobrou uma falta de longe, do lado esquerdo, e contou com um desvio na barreira que tirou Michael de tempo. A bola só parou na rede.

O técnico Ranielle Ribeiro, do Santa, fez mudanças para tentar correr atrás do prejuízo, mas viu o Tricolor do Pici ampliar o placar logo em seguida. Aos 20, Galhardo atacou pela esquerda, finalizou de bico e o goleiro espalmou. Pikachu bateu cruzado na sobra, a bola pegou no zagueiro adversário e na trave e Hércules, na pequena área, completou para o gol.

A partida estava decidida, mas ainda reservava uma situação especial. No final do primeiro tempo, Moisés entrou em campo, retornando após dois meses e meio se recuperando de uma cirurgia no pé direito. No primeiro ataque com ele, Pikachu deu a assistência e o camisa 21 fechou o placar.



